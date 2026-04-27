岩手・大槌町の山林火災は、発生から6日目の朝を迎えました。依然、鎮圧のめどは立たず、焼失面積と避難指示の対象が拡大しています。大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生した山林火災では、県によりますと、これまでに合わせて1373haが焼失したということです。避難指示の対象は26日午後、小鎚地区の周辺で拡大し3257人に上っています。また、避難生活の長期化が懸念される中、介護や福祉の専門職チームが現地入り