◇ナ・リーグドジャース―カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦に「1番・DH」で出場。カブスの先発・今永と対戦し、第1打席は四球、第2打席は右前打、第3打席は右翼線二塁打を放った。2人の過去の対戦は10打数1安打、3三振で本塁打と打点はなく、今永に分があった。日本球界では対戦がなかった。大谷は25日と同様、出塁するたびに同学年のカブスの右翼