イランのアラグチ外相は26日、戦闘終結に向けたアメリカとの協議をめぐり再び、仲介国のパキスタンを訪問しました。イランの国営放送によりますと、アラグチ外相は26日、アメリカとの協議を仲介しているパキスタンを訪問し、パキスタン軍のトップ、ムニール陸軍参謀長と会談しました。イランメディアは26日、アラグチ外相がイランの核開発とホルムズ海峡における「レッドライン」＝譲れない条件について、パキスタンを通じて、書面