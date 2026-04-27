北海道電力によりますと、北海道泊村にある泊原発は、午前6時20分現在、現在1、2、3号機全てが運転を停止していて、先ほどの地震による異常は認められないということです。また、放射線量を測定するモニタリングポストの値に異常は確認されていないというということです。