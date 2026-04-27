NPT＝核拡散防止条約再検討会議が27日に国連本部で開幕するのを前に、ニューヨークで被爆者らが核兵器の廃絶を訴えました。抗議デモには日本被団協や広島や長崎の高校生らが参加し、核廃絶を訴え国連本部前まで行進しました。27日に開幕する再検討会議には、核保有国を含む約190の国と地域が参加し、核軍縮や核不拡散などについて議論されます。過去2回の会議では意見がまとまらず、合意文書の採択には至りませんでした。日本被団