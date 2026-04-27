ミュージシャンで俳優の及川光博さん（56）が25日、千葉県文化会館 大ホールで「及川光博 30周年☆ワンマンショーツアー2026『TAKE IT ROSY！』」を開催。ライブ前に取材会が行われ、日頃から心がけていることを明かしました。1996年5月にアーティストデビューした及川さん。記者から若さの秘けつを聞かれると「笑顔で踊っている。これは皆さんそうそうしないでしょ？毎週笑顔で踊る。汗だくになって、肩よりも上に手をあげる」と