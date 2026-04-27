[4.25 練習試合 U-17日本代表 3-2 日本大 JFA夢フィールド]コンディションが万全ではないなかでも結果を出すのがエースの矜持だ。U-17日本代表のFW高木瑛人(鹿島ユース)は練習試合・日本大戦の前半、劣勢が続くなかでもプレッシングで相手のミスを誘い、ファーストチャンスを沈めて先制点を奪取。「(得点を)決められたことは良かったけど、収めるところ、判断の遅さ、視野の狭さといった自分の課題が出た」と満足した様子はな