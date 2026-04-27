フジテレビ系で放送中の北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に早瀬憩、中川翼、足川結珠が出演することが決定した。 参考：早瀬憩、坂口健太郎主演『私はあなたを知らない、』で初のヒロインに「大きな挑戦になる」 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新