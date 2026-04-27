ラ・リーガ 25/26の第32節 ビリャレアルとセルタの試合が、4月27日04:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、ウーゴ・アルバレス（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連