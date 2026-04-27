日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、両国国技館）の番付を発表した。春場所を制し12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は東の2番目に座り、2021年春場所以来の2横綱（白鵬、鶴竜）3大関（正代、朝乃山、貴景勝）となった。新小結だった春場所で9勝だった熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）と琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）が新関脇に昇進した。熱海富士は静岡県出身では1930年夏場所の天竜三郎（現浜松市出