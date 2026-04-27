【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ） 【映像】反則スロー→僅か4タッチで劇的ボレー（実際の様子）スタッド・ランスのFWディアラが放った、一瞬の隙を突く衝撃的なダイレクトボレーが大きな話題となっている。相手のミスからわずか4タッチでネットを揺らした電光石火の攻撃に、スタジアムは歓喜の渦に包まれた。 4月25日、スタッド・ランスはホームでナンシ