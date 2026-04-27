3月29日にアイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」を卒業した下谷あゆが25日にInstagramを更新。居酒屋と見られる飲食店でジョッキ片手にウインクする姿を公開。「彼女なうで使いたい」「酒のチョイス渋くてナイス」といった反響が寄せられている。【写真】着てないかと思った！174cm高身長女子、大胆な水着姿！アイドル時代から身長174cmの高身長女子としてアイドルシーン、グラビアでも活動していた下谷。この日は