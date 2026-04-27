球団が発表米大リーグ・カブスは26日（日本時間27日）、左腕ライリー・マーティン投手が左肘の炎症により24日（同25日）まで遡って15日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。投手陣11人目のIL入りに現地ファンは嘆いている。マーティンは今季メジャーデビューした28歳。主にリリーフとして8試合に登板し、防御率2.16をマークしていた。カブスは現在、投手陣11人がIL入り。そのうちダニエル・パレンシア、ケイレブ・シー