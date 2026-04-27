仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第16回「覚悟の比叡山」が26日に放送され、信長（小栗旬）が光秀（要潤）に残酷な命令を下し、衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「完全に修羅モード入ってる…」「心すり減ってんじゃん」「本能寺まっしぐら」などの反響が寄せられた。【写真】炎の中で対峙する藤吉郎（池松壮亮）と光秀（要潤）『豊臣兄弟！』第16回より浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調