志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第3話が26日に放送。桃子（仁村紗和）の行動や、ラストに登場した映里（長濱ねる）に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話支配人に言い返す桃子（仁村紗和）本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かって