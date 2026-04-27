なぜかトラブルに巻き込まれやすい人、いませんか？今回ご紹介するのは、筆者が雨の日のバス停で遭遇した、カップル・タクシー運転手・そして見知らぬおじいさんが入り乱れた予想外な展開の出来事。気づけば“娘”扱いされていた筆者が、理不尽な状況に対してはっきりと線引きをしたエピソードです。 なぜか巻き込まれる体質の私 筆者は、昔からなぜかトラブルに巻き込まれやすいタイプです。 銀行で母を