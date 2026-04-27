◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）京都競馬場で２６日に行われた第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２は、アドマイヤズームが２４年の朝日杯ＦＳ以来の復活Ｖを飾った。初コンビの武豊騎手は、ゴーイントゥスカイで制した２５日の青葉賞に続く勝利で、自身１８年５か月ぶりの２日連続重賞勝利となった。◆武豊騎手１９９１年ダイタクヘリオス、９４年ノースフライトに続く３勝