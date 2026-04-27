静岡県ゴルフ場協会西部支部がこのほど、ゴルフ場デビューを目指す初心者の応援企画を始めた。対象は１８歳以上（学生は除く）の初心者、初級者、未経験者で、各回１２人が無料で参加できる。応募者多数の場合は抽選で、締め切りは開催日の１か月前まで。各回とも１２時半に受付を行い、ゴルフ場でのランチ、マナーなどの座学、プロによるレッスンを行った後に１ホールのラウンド体験ができる。レンタルクラブも用意されており