◆米大リーグホワイトソックス１―２ナショナルズ＝延長１０回（２６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は、本拠のナショナルズ戦に「３番・一塁」で先発出場したが、２三振含む４打数ノーヒット。２試合連続の音無しで打率は２割３分２厘となった。昨年まで巨人に在籍していた左腕グリフィンに翻弄された。１、２打席ともにスイーパーで空振り三振。３打席目は内角スプリ