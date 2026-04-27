〈《W杯、五輪、万博も》「従業員は“近所のおばちゃん4人”」の町工場→一大プロジェクトを次々手掛ける業界トップ企業になるまで〉から続く実はカニカマの生産・消費量トップはヨーロッパ。そんな世界で愛されるカニカマを作る機械で、世界シェア7割を誇るのが山口県の企業「ヤナギヤ」だ。元々はかまぼこ屋だった同社が、いかにして世界一になったのか？そして、同社の技術は意外な形にも応用されて……。【写真でみる】カ