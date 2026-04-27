〈「日本生まれだが、生産も消費もトップはヨーロッパ…」カニカマの世界的人気を支える“山口の企業”の名前《製造装置で世界シェア7割》〉から続く物流システムという、私たちの生活に不可欠ながらも普段あまり意識することのない分野で、9年連続世界売上高1位を誇る日本企業があるのをご存じだろうか。特に近年は、生成AIやデータセンター向けに需要が急増する半導体の製造現場で、50%以上の圧倒的なシェアを誇る自動搬送シス