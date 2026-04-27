「家を買うか、一生賃貸か」――。令和の時代になっても終わることのないこの論争に対し、「所有なんてただの幻想」「人類は土にこき使われる奴隷になった」と独自の壮大なスケールで一石を投じるのが、フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは同氏の著書『寝ても覚めても煩悩』（小学館集英社プロダクション）の一部を抜粋、再構成。30代男性からの「住宅購入」に関する切実な相談へ