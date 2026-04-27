「kintone」「サイボウズOffice」など、チームワークを支援するためのグループウェア（情報共有システム）の開発や運営に携わる企業・サイボウズ。代表取締役社長の青野慶久氏が、自らの「人生最大の失敗」経験を振り返った。【画像】文藝春秋に“最大の失敗”を赤裸々に明かした経営者9人◆◆◆「俺は運がいい」から「消えたい」に2005年に社長に就任してからの約2年間は、まさに失敗の連続でした。当時は同じIT系企業の楽天や