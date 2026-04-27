東海道新幹線「ひかり」に乗って、東京駅から約1時間。静岡駅から、在来線に乗り継いで3駅目、清水駅に着く。【写真多数】静岡県“ナゾのサッカーチームの駅”「清水」を写真で一気に見る清水駅は、静岡県清水区を代表する駅だ。その点において、新幹線も停まる静岡駅をターミナルとすれば、清水駅はいくつかある静岡市内の衛星駅のひとつということになる。ただ、もとを辿れば静岡県清水市、人口約23万人を抱える都市の玄関