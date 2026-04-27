〈静岡県“ナゾのエスパルス本拠地の駅”「清水」には何がある？〉から続く「みなと口」と名付けられた、清水駅の東口。自由通路を辿って「みなと口」を出ると、正面にはENEOSのオイルタンクがズラリと並ぶ。遠くない将来、清水エスパルスの新しいスタジアムができるのだとか。【写真多数】倉庫街にポツンと廃駅、錆びついたタンク車、ナゾの巨大クレーンも…この記事の写真を見る（全43枚）静岡県から42年前に消えた「清水港線」