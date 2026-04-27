俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）に早瀬憩、中川翼、足川結珠の出演が決定した。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・