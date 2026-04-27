光岡自動車は24日、『M55』（エムダブルファイブ）シリーズの第3弾モデルとなる6速マニュアルトランスミッション専用モデル『M55 RS』（エムダブルファイブ アールエス）の販売を開始した。【写真多数】現代によみがえった旧車…光岡自動車『M55 RS』内外装全部見せ『M55 RS』は、『M55 Zero Edition』（エムダブルファイブゼロエディション）、『M55 1st Edition』（エムダブルファイブファーストエディション）に続くシ