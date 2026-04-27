アメリカのトランプ大統領が参加した夕食会で起きた発砲事件で、逮捕された男は自らを「友好的な連邦暗殺者」などと記した、犯行を予告する文書を家族に送っていたことが分かりました。この事件で逮捕されたアメリカ・カリフォルニア州出身の非常勤講師、コール・トーマス・アレン容疑者（31）は散弾銃や拳銃に加え、複数の刃物を持って夕食会の会場へ押し入ろうとしたとして逮捕されました。複数のアメリカメディアは関係者の話と