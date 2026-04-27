珍しい映像を海上自衛隊が公開海上自衛隊・岩国航空基地は2026年4月23日、US-2救難飛行艇の機内の映像を公式Xで公開しました。【映像】操縦席も！これが「US-2」飛行艇の内部ですUS-2は海難事故の救助活動に使用される水陸両用の飛行艇です。ヘリコプターが進出できない外洋で離着水することも想定されており、世界で唯一、波高3mの荒波でも離着水が可能です。優れた離着水性能を持ち、離着水滑走距離はわずか120m程度で、一