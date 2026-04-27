流行を追うのも楽しいですが、クオリティや手にしたときの高揚感を考えると「長く愛用できるものを選びたい」、そんな意志を持って購入アイテムを選ぶことが多くなってくるもの。プロダクツの背景を知ったり、生産者の想いを感じることでより大事に使おうという愛着が湧いてきますよね。日々愛用するアイテムの代表格、バッグ。通勤・通学・休日と外出時に必ず相棒として手にするモノ。この春夏に新調を考えているなら、master-pie