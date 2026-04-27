ホテルニューオータニ博多は、「チャイニーズアフタヌーンティーセット」を4月4日から通年、土休日限定で提供している。中華点心とスイーツをスタンドに盛り付けたアフタヌーンティースタイルで、季節ごとにメニューを入れ替えて提供する。4月から6月までは、おまかせ前菜2種やクコの実と鮑の中華粥に加え、スタンドメニューにはごまトーストや五目揚げもち、中華カステラ、抹茶ホットクッキー、ココナッツ団子、ごま団子、りんご