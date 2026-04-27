人は、最期のときに何を思うのだろうか。突然の別れのなかで交わされた言葉や、あとから見つかった一文が、その人の人生をあらためて考えさせることがある。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「虚しさ」との向き合い方についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）最期の日、家族への感謝を述べ