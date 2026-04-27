世界屈指の強豪を相手に圧巻のパフォーマンスを披露した日本代表MFへの賛辞が鳴り止まない。４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節で、マインツのMF佐野海舟が王者バイエルンを相手に躍動したのだ。15分に右サイドからクロスで先制点をアシストすると、29分にもボール奪取からの鋭い縦パスで２点目の起点に。さらに前半アディショナルタイム１分にも、前線へのダイレクトパスで３点目にも絡んでみせた。チームは後半に