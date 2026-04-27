現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2025年12月14日に回答があった長野県在住74歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：74歳女性同居家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）居住地：長野県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：250万円現在の預貯金：600万円、リスク資産