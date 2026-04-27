5月3日（日）京都競馬場で行われる、第173回天皇賞・春（G1・4歳上オープン・芝3200m）の登録馬は下記の通り。春の古馬長距離決戦。ダービー馬で大阪杯を制したクロワデュノールがエントリー。武豊騎乗予定のアドマイヤテラなど、好メンバーが名を連ねる。【大阪杯】ダービー馬・クロワデュノールが抜け出す！武豊メイショウタバルは2着16頭がエントリーアクアヴァーナル56.0アドマイヤテラ58.0ヴェルテンベルク58.0ヴェル