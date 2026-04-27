5月2日（土）東京競馬場で行われる、第71回京王杯スプリングカップ（G2・4歳上オープン・芝1400m）の登録馬は下記の通り。安田記念へ向けた前哨戦。3連勝中の上がり馬、ダノンセンチュリーなど20頭がエントリー。【新馬/東京5R】2億円ホース・ダノンセンチュリーがデビューV20頭がエントリーアサカラキング57.0アルセナール55.0ウイントワイライト55.0カンチェンジュンガ58.0キープカルム57.0シリウスコルト57.0シン