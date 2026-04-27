5月2日（土）京都競馬場で行われる、第31回ユニコーンステークス（G3・3歳オープン・ダ1900m）の登録馬は下記の通り。サウジダービー5着のケイアイアギトなど16頭がエントリー。地方交流、東京ダービーなどへ向けた前哨戦の位置付け。【サウジダービー】サトノボヤージュが日本勢最先着の3着…地元アルハラムが差し切りV16頭がエントリーヴィエントデコラ57.0ガウラディスコ57.0ガムラスタン57.0ケイアイアギト57.0コロ