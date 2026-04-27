アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近で起きた銃撃事件をめぐり、アメリカメディアは26日、拘束された男がトランプ政権を標的とする内容のメモを作成していたと報じました。首都ワシントンのホテルで25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会にトランプ大統領が出席していたところ、男が会場付近で複数発砲し、当局に拘束されました。トランプ氏らは退避させられ、出席していた政権関係者含めケガはありませ