世界の強豪が集った一戦で、その強さは揺るがなかった。香港・シャティン競馬場で現地4月26日に行われたG1・クイーンエリザベス2世カップ（芝2000m）は、地元の絶対王者ロマンチックウォリアーが貫禄の走り。並み居るG1馬を相手に悠然と抜け出し、同レース4勝目を手にした。道中は無理をせず4番手。800m付近からペースが上がったタイミングでも手応えは十分だった。直線に入って300m付近でスッと前へ。そこからは後続を寄せ