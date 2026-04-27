不二家は、母の日スイーツ＆ギフトを、全国の不二家洋菓子店で5月8日より3日間限定で販売する。また、ティーギフトは4月27日発売。【写真】不二家の2026「母の日」ケーキ■「母の日 苺のロールケーキ」家族みんなで切り分けてシェアできる、母の日のお祝いにぴったりの華やかな苺のロールケーキ。スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶしました。上面には苺を3粒、