日本の総大将マスカレードボールは惜しくも2着。ロマンチックウォリアーが早めに抜け出す展開の中、最後方から直線で一気に脚を伸ばし、ゴール前では1馬身差まで迫った。あと一歩届かなかったが、その末脚は際立っていた。鞍上のルメール騎手も「とても良い競馬をしてくれた」とその走りを讃えた。2着マスカレードボールC.ルメール騎手「惜しかったですが、とても良い競馬をしてくれました。能力も出してくれたので、今日は良