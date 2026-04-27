初の海外遠征となったジョバンニとジューンテイク。ジョバンニは積極的に前で運び5着と踏ん張りを見せたが、ジューンテイクは展開が向かず8着。ジョバンニは先頭を伺う走りは見せ、キレ負けのような形で遅れをとった。世界の一線級とは初対戦となった中、厳しい戦いの中でもそれぞれが健闘の走りを見せていた。5着ジョバンニJ.コレット騎手「素晴らしい走りでした。外目の先行という形で運びましたが、勝負どころで一気に脚を