未勝利の身で香港ダービーを制した異色の存在キャップフェラが、ここでも存在感を放った。12番人気の評価をよそに、直線は勝ち馬と並びかけるような勢いで迫り、最後はハナ差の接戦。ドックランズやヴォイッジバブルを抑え込み、国際舞台でも軽視できない実力を印象づけた。2着キャップフェラC.ウィリアムズ騎手「本当によくやっています。ルイ調教師とチームの仕事は素晴らしいです。シーズン終盤に大きな健康面の問題があり