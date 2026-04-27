現地時間4月26日、香港・シャティン競馬場で行われたチャンピオンズマイル（G1・芝1600m）は、H.ボウマン騎乗のマイウィッシュが差し切り勝ち。激しい追い比べを制し、待望のG1初制覇を飾った。管理するM.ニューナム調教師にとっても、これが香港でのG1初タイトル。3シーズン目を迎えた新鋭トレーナーが、ここにきて一気に存在感を高めている。スタートは10番ゲート。無理にポジションを取りに行かず、後方へと控える形とな