アブダビでの快勝から海外連戦となったシュトラウスは12着。道中は折り合いに気を遣う場面があり、勝負どころでもやや窮屈な立ち回りを強いられた。直線では反応しきれず後退し、見せ場を作るには至らなかった。12着シュトラウスJ.モレイラ 騎手「残念ながら少し行きたがってしまって、序盤でエネルギーを使ってしまいましたし、直線に向かうところでも前が詰まってしまいました。最後は余力があまり残っていませんでした」12