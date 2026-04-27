◆ 笘篠賢治氏は「肩が強いだけではなくコントロール性ですよね」と評価西武は26日、楽天と対戦して延長10回・3−0で勝利した。26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏は、印象に残ったプレーとして「（9回裏の）2つの盗塁。あれは流れが切れましたね」と古賀悠斗の盗塁阻止を称賛。「その前の回に、古賀がエンドランで空振りしたやつをちょっと持っちゃって、二塁がセーフになっちゃったんですよ。