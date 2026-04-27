香港スプリント界の絶対王者が、またひとつ歴史を塗り替えた。4月26日、シャティン競馬場で行われたG1・チェアマンズスプリントプライズ（芝1200m）で、カーインライジングが4馬身1/4差の圧勝。これで連勝は「20」に伸び、完璧なシーズンを締めくくった。勝ち時計は1分07秒10。自身が持っていたトラックレコード（1分07秒12）をわずかに更新する形となり、これで直近2戦連続のレコード更新。さらにシャティン芝1200mの歴代高速