スミスが背中の張りで2日連続欠場となることをロバーツ監督が説明【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でカブスと対戦した。試合前、デーブ・ロバーツ監督は背中の張りで前日25日（同26日）の同戦を欠場したウィル・スミス捕手について、この日も欠場となることを説明。ファンには心配の声が広がった。指揮官は「出場させようと思ったらできたけど、（もう1日