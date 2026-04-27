3月1日付で調教師となった和田竜二元騎手の引退式が、4月26日、京都競馬場で最終レース終了後に行われた。現役生活を支えてきたファンが多数詰めかけ、長年の功績を称えた。式典で和田元騎手は「2か月遅れにもかかわらず、これだけたくさんのお客様に集まっていただき、ありがとうございました」と感謝を述べた。【写真】和田竜二元騎手引退式JRA通算は1534勝、G1・8勝（JRA重賞は50勝）胴上げされる和田竜二調教師騎手人生