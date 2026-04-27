◆サッカー高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグＷＥＳＴ▽第４節広島ユース３−２磐田Ｕー１８（２６日、ヤマハスタジアム）ジュビロ磐田Ｕ―１８は広島ユースに２―３で敗れ、今季初勝利を逃した。悔しい敗戦だ。序盤は押し込まれたものの、次第にペースをつかんでパスをつなぎ、決定機を作った。しかし前半２２分、守備の連係ミスから失点。同４０分にゴール前から狙ったＦＫはクロスバーを直撃し、４４分のＭＦ奥田悠真（３